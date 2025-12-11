Festa dell’Albero in 69 scuole siciliane: presenti 4 istituti dell’ennese

PUBBLICITÀ

Sono 69 le scuole siciliane che prenderanno parte alle attività dedicate alla Festa dell’Albero 2025. Si tratta degli istituti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse emanata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e sono stati ammessi a finanziamento.

PUBBLICITÀ

La graduatoria definitiva delle istanze finanziate è stata pubblicata dal Servizio 11 dell’assessorato. Per ciascuna scuola è previsto un contributo fino a 1.500 euro, destinato alla realizzazione di visite didattico-educative e divulgative nei territori forestali della Sicilia, con l’obiettivo di approfondire il valore ambientale e culturale dei boschi dell’Isola.

PUBBLICITÀ

Per il nostro territorio parteciperanno: I.C. “E. Pantano” di Assoro; I.I.S. “Abramo Lincoln” di Enna; I.C. “Chinnici – Roncalli” di Piazza Armerina e I.C. “S. Giovanni Bosco – Europa” di Barrafranca.

«Un risultato che conferma il grande interesse del mondo scolastico verso le iniziative pensate per avvicinare gli studenti alla scoperta delle aree forestali della nostra terra – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino -. Investire sull’educazione ambientale significa investire sul futuro della nostra terra. La Festa dell’albero è un’occasione concreta per fare conoscere ai nostri ragazzi lo straordinario patrimonio naturalistico della Sicilia. Sensibilizzando loro, pensiamo al futuro e costruiamo generazioni di siciliani più attenti e consapevoli».

La graduatoria definitiva è disponibile al seguente link.