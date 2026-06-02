Festa della Repubblica, il Tricolore all’ingresso di Leonforte

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Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica, all’ingresso di Leonforte è stato esposto il Tricolore. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadini che ha rinnovato una tradizione ormai consolidata alle porte del Comune.

Il gesto, nato in modo spontaneo, vuole celebrare la ricorrenza del 2 giugno e richiamare i valori legati all’identità nazionale e alla Repubblica.

L’esposizione della bandiera rappresenta anche un momento simbolico di partecipazione civica e di memoria condivisa, in una giornata dedicata alla storia democratica del Paese.

L’appuntamento, che negli anni è diventato un riferimento per la comunità locale, conferma l’attenzione di alcuni cittadini verso i simboli istituzionali e il significato della Festa della Repubblica.