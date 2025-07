Ferrari contro Andolina e Trovato sul contributo all’Enna Calcio: “Dietrofront demagogico”

PUBBLICITÀ

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Dante Ferrari interviene sul recente voto in Consiglio Comunale riguardante il contributo a favore dell’Enna Calcio. Nel mirino di Ferrari ci sono in particolare i consiglieri di opposizione Mirko Andolina e Giuseppe Trovato, accusati di un “dietrofront” sul voto dopo un percorso condiviso tra tutte le forze politiche.

“Excusatio non petita, accusatio manifesta – dichiara Ferrari -. Pare proprio così dopo avere letto tanto le recentissime considerazioni del consigliere del PD Andolina quanto quelle odierne del consigliere Trovato a giustificare il loro convinto ma tardivo voto di astensione sul contributo approvato in Consiglio comunale a favore dell’Enna Calcio”.

Secondo Ferrari, la decisione di astenersi è arrivata in maniera inattesa, dopo settimane di confronto: “Un percorso unitario sul quale, nel corso di tutte le propedeutiche riunioni, ‘la politica locale’, così l’aveva saggiamente definita il Sindaco Dipietro, si era unanimemente ritrovata, senza tentennamenti di sorta da parte di nessuna forza politica, e che ha visto in aula il dietrofront di Trovato, Andolina ed Arena.”

Ferrari non contesta il diritto dei consiglieri di esprimere un voto diverso, ma critica la tempistica e le motivazioni fornite: “Per carità: ognuno è libero di fare ciò che ritiene, ma tutte queste perplessità all’ultimo momento sanno molto di demagogico e di tornacontista”.

Il capogruppo di FdI risponde anche alle affermazioni del consigliere Trovato, che ha evidenziato come la presenza del suo gruppo in aula sia stata determinante per garantire il numero legale alla votazione: “Ebbene caro Trovato, nessun ringraziamento per la vostra presenza, proprio nessuno: restare in Aula consiliare è prima di tutto un dovere, un onore ed un privilegio, e non sicuramente un favore come tu interpreti il tuo ruolo da Consigliere.”

Non mancano poi i riferimenti alle dinamiche politiche dell’opposizione: “Lezioni di procedura comportamentale da nessuno, tanto meno da chi come te, all’opposizione da tempo di tale Amministrazione, brilla per coerenza politica alla luce del fatto che, pur di mantenere il ruolo di Capogruppo, continua ad utilizzare un simbolo nel cui logo campeggia la scritta ‘Dipietro Sindaco’.”

Ferrari commenta infine il riferimento fatto in aula da Trovato alla vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, definendolo fuori contesto: “È come se FDI avesse fatto riferimento agli scandali urbanistici riguardanti la Giunta Sala targata PD a Milano. Adesso Trovato mi dirà che non ha tessera del PD, ma sono assai noti i suoi trascorsi, le sue simpatie ed i suoi riferimenti parlamentari, specie regionali, appartenenti al PD.”

Sul Consorzio Ente Autodromo: “Forse sarebbe più opportuno che, come fa da diversi mesi FDI, ti occupassi concretamente, e non con proposte giuridicamente illegittime, di come risolvere la vicenda del Consorzio Ente Autodromo, da te assieme ad altri 12 Consiglieri liquidato per un mero capriccio politico, e i cui danni il nostro territorio paga già inesorabilmente da un anno”.

“Per il resto caro Trovato – conclude Ferrari – ti invito a stare sereno; la campagna elettorale è lunga e se continui così brillantemente avrai modo di sbagliare tante altre volte ancora”.