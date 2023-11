“FERITE, oltre la paura” in scena a Enna e Barrafranca

PUBBLICITÀ

In concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la società Primaquinta e Aldo Rapè continuano il loro impegno affrontando tematiche attuali e di grande rilevanza sociale. Il nuovo spettacolo, intitolato “FERITE, oltre la paura”, si propone di narrare la paura ad alta voce, i silenzi che ci sono nei rapporti violenti, il prima ed il dopo, e la violenza che si cela troppo spesso anche dietro la parola.

PUBBLICITÀ

“Attraverso monologhi, brevi dialoghi, immagini sceniche, tenteremo di narrare forse l’inenarrabile, per cercare di fare un po’ di rumore” ha detto Aldo Rapè.

La performance debutterà giovedì alle ore 21 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta e poi comincerà una piccola tournée che porterà la compagnia in moltissime scuole in Sicilia (Barrafranca, Gangi, Delia, Enna, Santa Maria di Licodia) e Portici (Napoli). A Barrafranca lo spettacolo andrà in scena venerdì all’Istituto Giovanni Falcone, a Enna domenica alle 17,30 e alle 19,30 presso la sede dell’Associazione Magma.

In scena Veronica D’Antoni, Ottavio Miuccio, Anastasia Pulvirenti e Norma Pulvirenti, tutti giovanissimi attori formatisi nei laboratori della stessa compagnia Primaquinta. Aiuto regia Monica Granatelli, coreografia a cura di Alba Bifarella.