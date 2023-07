Femminicidio Troina, Pd: “Grande preoccupazione e rabbia per ennesimo atto di violenza”

“Desta in noi grande rabbia l’ennesimo femminicidio compiuto in Sicilia, a Troina in provincia di Enna. Siamo sgomenti di fronte al gesto violento di un uomo nei confronti della sua ex moglie uccisa a colpi di pistola”. Lo dichiarano il segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo, il deputato regionale Fabio Venezia e la segretaria provinciale Katia Rapè.

“Non si conoscono a fondo i motivi – proseguono – ma colpisce che la donna lo avesse denunciato per atti persecutori e nonostante una condanna non fosse detenuto ed era persino sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. Ci stringiamo ai familiari della vittima e auspichiamo, ancora una volta, più attenzione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, il cui impegno è innegabile, di fronte ai primi campanelli di allarme, aumentando la sensibilità nei confronti di donne che chiedono aiuto”.