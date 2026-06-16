Femminicidio Mariella Marino, ergastolo all’ex marito: la nota del Comune di Troina

A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta sul femminicidio di Mariella Marino, l’amministrazione comunale di Troina, che nel processo si è costituita parte civile, rilascia la seguente nota ufficiale.
La Corte di Assise di Caltanissetta ha condannato all’ergastolo l’omicida di Mariella Marino.
Nel luglio del 2023 la signora Mariella Marino veniva barbaramente uccisa a colpi di arma da fuoco dall’ex marito Maurizio Impellizzeri.
Un evento che sconvolse in maniera irreversibile la famiglia e che scosse profondamente la comunità troinese.
Come Comune di Troina decidemmo convintamente di costituirci parte civile, ritenendolo un preciso dovere morale e civico.
Nessuno potrà mai riportare in vita la signora Mariella e restituirla all’affetto dei suoi cari, ma plaudiamo ad una sentenza che restituisce fiducia nella giustizia.
Purtroppo il dramma dei femminicidi in Italia continua ad essere di drammatica attualità.
Ognuno, per la propria parte, deve pretendere che il sistema Stato riesca ad intervenire prima che accadano questi crimini.