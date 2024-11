Fedir: incarico nazionale per l’ennese Salvatore Mingrino

PUBBLICITÀ

L’ennese Salvatore Mingrino, dirigente dell’Asp di Enna e segretario regionale della Fedir, sindacato nazionale che rappresenta i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi impegnati nel servizio sanitario e negli enti locali, è stato chiamato dalla sua organizzazione ad un nuovo incarico. Dovrà occuparsi, a livello nazionale, delle prerogative contrattuali riconosciute dei dirigenti e supportare gli interventi della Segreteria Nazionale rispetto gli emendamenti proposti sui disegni di legge in materia. Ne ha dato notizia il segretario generale della Fedir Elisa Petrone.

“Ho accolto con grande entusiasmo il nuovo incarico – dice Mingrino – che mi motiva ancora di più a spendermi per la difesa di queste importanti figure che sono pilastri fondamentali degli enti. Una difesa che non è fine a se stessa ma che ha quale obbiettivo la tutela dei bisogni dei cittadini”.

La nomina è arrivata direttamente dal segretario generale Petrone? “E’ vero – prosegue Mingrino – e la ringrazio per lo stimolo e la fiducia accordatami. So bene che è un lavoro che mi impegnerà nel prossimo futuro per armonizzare le posizioni all’interno della stessa area contrattuale”.

Il vertice del Fedir punta molto sul nuovo incarico conferito a Salvatore Mingrino e non a caso il segretario generale Elisa Petrone afferma: “Sono sicura che svolgerà un ottimo lavoro. Con la sua esperienza e le sue competenze, aiuterà il nostro sindacato ad essere ancora più incisivo per affrontare tutti i temi di interesse dei lavoratori. La nostra Federazione è rappresentativa della dirigenza territoriale ma intende anche fornire un contributo fattivo al governo delle pubbliche amministrazioni“.