Favara: Successo per la 2^ edizione del premio internazionale Barone Antonio Mendola: I vincitori tra arte, cultura e territorio.

Si è conclusa sabato 19 luglio 2025, a Favara (Ag), nello splendido Chiostro del convento Sant’Antonio da Padova, la seconda edizione del Premio Internazionale “Barone Antonio Mendola”, promosso dall’associazione culturale APS Nuvola Bianca e ideato dal presidente Alberto Crapanzano.

Il premio si è posto gli obiettivi di promuovere l’amore per la letteratura e le arti tutte, ma anche quello di valorizzare le bellezze ed i prodotti del territorio siciliano, diffondendo i valori di solidarietà, fratellanza e pace tra i popoli

È stata un’edizione intensa, coinvolgente, capace di raccogliere voci e talenti da ogni angolo d’Italia. Poeti, narratori, pittori, scultori e fotografi hanno risposto con entusiasmo all’invito, dando vita a una vera e propria sinfonia dell’anima, dove ogni opera ha raccontato un battito emotivo autentico.

Vivere tutto questo a Favara, città ricca di fermento culturale e bellezze storiche, ha reso l’evento ancora più prezioso con la promozione del territorio che non è stata un momento separato, ma parte viva dell’esperienza. Attraverso il dialogo con le realtà locali, l’arte ha incontrato la tradizione, la poesia si è fusa con il paesaggio, la letteratura ha abbracciato i sapori, i saperi e le mani sapienti di chi costruisce, crea, coltiva e custodisce la memoria.

In un tempo spesso segnato da superficialità e rumore, questo concorso si conferma come uno spazio sacro dell’anima, dove la parola ritrova il suo peso, l’immagine il suo sussurro, l’arte la sua voce. Si sono ascoltate e raccolte emozioni vere, storie intime, visioni profonde capacità di commuovere e sorprendere.

A valutare le 116 opere pervenute suddivise in sei sezioni: poesia, fotografia, narrativa, arti figurative, scultura, è stata la giuria composta da: Dott.ssa Gabriella Caramazza, Insegnante, Psicologa, Presidente del Premio; Prof. Giuseppe Macauda, Poeta e Scrittore, Presidente di Giuria; Dott.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Alice Maria Albanese, Prof. Calogero Castronovo, Prof. Giovanni Scifo.

I premi:

SEZIONE A – POESIA UNDER 18

1° Desirée Pitruzzella (Favara) con “Favara”;

2° Anita Parla (Ribera) con “L’attimo”;

3° Elena Parisi (Agrigento) con “La morte dei due amanti”;

SEZIONE B – POESIA OVER 18

1° Olimpia Casiraghi (Barzanò) con “Assenza”;

2° Luigi Piazza (Lercara Friddi) con “Oltre l’orizzonte”;

3° Giovanni Pulci (Sommatino) con “Tediosa è l’aria”;

Premio Speciale della Presidenza a Stefania Lucchetti (MI) con “Arte”; Premio Speciale della Giuria a Liliana Arrigo (AG) con “Sono questi i giorni”; Menzione d’Onore a Francesco dell’Orso con “Ho Vissuto” di Alanno (PE);

SEZIONE C – FOTOGRAFIA

1° a Marisa Gallo (Ribera) con “Segui la via delle passioni”;

2° Eliana Zinno Piangiamore (Cesena) con “Silenzioso segreto”;

3° Federico Giuliana (Novara) con “Madre Natura”;

Premio Speciale della Presidenza a Maria Lucia Guarneri di Ennacon “Le necropoli a cielo aperto a Favara, Ieri ed oggi”; Premio Speciale della Giuria a Federico Caputo (AG) con “La violenza del Fuoco”; Menzione d’Onore a Tiziana Iozza di Gela (CL) con “Il paesaggio incantevole dell’isola dei conigli a Lampedusa”;

SEZIONE D – NARRATIVA

1° Premio a Elisa Barbaro di Rometta (ME) con “Il sentiero segreto dei gelsomini”;

2° Premio a Matteo Molino di Bellinzago Novarese (NO) con “Profugo”;

3° Premio a Serena Gibilaro (AG) con “Black Wells” di Serena Gibilaro, Agrigento (AG);

Premio Speciale della Presidenza a Mariangela Rosatodi Mariangela Rosato, San Pietro Vernotico (BR) vive a Parigi (Francia) con “La piazza di nessuno”; Premio Speciale della Giuria a Maricla Di Dio Morgano di Calascibetta (CL) con “Il senso dell’onore”; Premio Speciale della critica a Marcello Risicato di Catania con “Il prezzo della giustizia”; Menzione d’Onore a Giusi Arimatea di Messina con “Mina come la cantante”; Menzione d’Onore a Gaetano Vari di Segni (Roma) con “La casa del mulino nero”;

SEZIONE D – SPECIALE SCUOLE

1° Premio a Gabriele Pellegrino di Favara (AG) con “Chiacchiere”, LS Leonardo Agrigento;

2° Premio a Marta Rader di Belluno con “Il folle volo di un io”, LC Galilei Tiziano di Belluno;

3° Premio ex equo “Grazie Rita” opera collettiva coordinata dalla Prof.ssa Daniela Campione, Sciacca (AG), LSE Fermi Sciacca (AG);

3° Premio ex equo a Giuseppe Pio Giunta di Serradifalco (CL) con “L’Abate sulla collina” ICF Puglisi Serradifalco (CL);

SEZIONE E – PITTURA

1° Premio a Maurizio D’Andrea di Alba (CN) con “SOS Psiche” ;

2° Premio a Giuseppe Costanza di Favara (AG) con “Il cigno reale”;

3° Premio a Barbara Pisano di Laureana di Borrello (RC) con “Ecco dove nascondi ciò che non puoi sopportare”;

Premio Speciale della Presidenza a Vito D’Anna di Favara (AG) con “Battaglia dell’anima”;

Premio Speciale della Giuria a Concetta Emmanuele, Paternò (CT) con “Ispirazione in un soffio”; Menzione d’Onore a Maria Felice Vadalà di Palermo con “La fata dell’Uva, i Grilli e l’Uva Grillo del Barone Mendola”; Menzione d’Onore a Giusy Ciagola di Maratea (PZ) con “L’abbandono”;

SEZIONE F – SCULTURA

1° Premio a Giuseppe Alba di Favara (AG) con “Le radici del Grillo Anno Domini 1874”;

2° Premio a Giuseppe Musso di Luino (VA) con “Metamorfosi”;

3° Premio a Domenico Calogero Testa di Campofranco (CL) con “Immerso nel creato”;

PER LE “MENZIONI D’ONORE SPECIALI” sono stati assegnati a scrittori internazionali:

“ Menzione d’Onore Speciale” a Elena Iordache Brinzaru per il romanzo in lingua spagnola: “Espejos rotos, caminos de sombra” (Specchi rotti, sentieri d’ombra); “ Menzione d’Onore Speciale” a Lizzy Mae van Son per la guida turistica “Check! Sicily”.