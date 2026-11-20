Farmaci oncologici autorizzati all’estero, Venezia (Pd) chiede una direttiva urgente alla Regione Siciliana
Accelerare le procedure per consentire ai pazienti oncologici siciliani di accedere a farmaci innovativi già autorizzati all’estero, ma non ancora disponibili attraverso i normali canali di rimborsabilità in Italia. È la richiesta avanzata dal deputato regionale del Partito Democratico, Fabio Venezia, che sollecita un intervento dell’Assessorato regionale della Salute: «Numerosi pazienti siciliani affetti da patologie oncologiche aggressive e ad alta complessità, tra cui l’adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico, necessitano di accedere con estrema urgenza a terapie innovative già autorizzate in altri Paesi a livello europeo, ma non ancora negoziate ai fini della rimborsabilità ordinaria sul territorio nazionale».
Secondo il parlamentare regionale, occorre intervenire sulle procedure amministrative per agevolare l’accesso a queste terapie da parte dei pazienti che ne hanno necessità.
Venezia chiede quindi all’Assessorato di adottare un provvedimento rivolto alle aziende sanitarie provinciali siciliane: «Per venire incontro alle richieste urgenti di cure chiediamo all’Assessore regionale della salute di emanare una direttiva urgente indirizzata a tutte le ASP per accelerare le procedure di acquisto ed erogazione dei farmaci registrati all’estero o autorizzati a livello europeo ma non ancora commercializzati in Italia».