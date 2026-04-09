Falcone (FI): «Cordoglio per la scomparsa di Scelfo, riferimento per imprenditoria siciliana»

PUBBLICITÀ

«Esprimo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Scelfo, figura di riferimento dell’imprenditoria siciliana e protagonista di una lunga e significativa avventura nel settore dei trasporti dell’Isola», afferma l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone.

«Con lui – prosegue – ho avuto modo di instaurare una proficua collaborazione istituzionale nel corso di sette anni di mandato, prima da assessore regionale ai Trasporti e poi all’Economia. Ho potuto così apprezzare le doti di chi ha costruito nel tempo una realtà solida nel campo delle autolinee in Sicilia, lasciando un segno concreto e creando crescita e occupazione. Alla famiglia tutta e ai collaboratori rivolgo sentite condoglianze», conclude Falcone.