FAILP CISAL Sicilia: “Poste Italiane richiama i contratti scaduti, la nostra battaglia ha dato frutti”

“La nostra battaglia ha portato i suoi frutti. Dopo mesi di pressioni, Poste Italiane ha deciso di richiamare i lavoratori a tempo determinato il cui contratto è scaduto ad agosto 2025”. Lo annuncia con soddisfazione il Segretario Regionale Sicilia della FAILP CISAL, Giovanni Curia.

“Durante l’estate – spiega il sindacato – il mancato rinnovo di circa 450 contratti ha causato gravi disservizi e aumentato i carichi di lavoro dei portalettere rimasti in servizio”.

“Siamo intervenuti più volte, anche coinvolgendo istituzioni, per chiedere nuove assunzioni. Oggi Poste fa un passo indietro e ci dà ragione”, spiega Curia.

Le assunzioni, comunica il sindacato, seguiranno questo ordine di priorità: esperienza 2-9 mesi richiamo a ottobre, con possibilità di proroga fino a 12 mesi; contratti di 2 mesi priorità a chi è disponibile subito, scelta della sede a novembre; contratti di 1 mese contatti a dicembre per chi è subito disponibile.

“È un risultato importante per tutelare i lavoratori e garantire un servizio postale efficiente per i cittadini”, conclude Curia.