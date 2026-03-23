Expopet 2026, tra i partecipanti anche l’allevamento ennese Casa Savoca

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Ci sarà anche l’allevamento ennese Casa Savoca tra i partecipanti a Expopet 2026, il salone dedicato al mondo degli animali da compagnia in programma dal 27 al 29 marzo 2026 al centro fieristico Sicilia Fiera di Misterbianco. La presenza dell’allevamento è stata annunciata dagli organizzatori della manifestazione sul sito ufficiale dell’evento.

Casa Savoca, allevamento di eccellenza con sede a Enna, è specializzata nella razza Shiba Inu e sarà presente in fiera per far conoscere più da vicino il proprio lavoro di selezione. L’attività si fonda sull’attenzione al benessere degli animali, sulla socializzazione e sulla cura sanitaria. Tra gli aspetti distintivi dell’allevamento ennese vi è inoltre la possibilità di seguire la crescita dei cuccioli sin dalle prime settimane.

Gli esemplari di Casa Savoca vengono ceduti con pedigree ENCI, microchip, ciclo vaccinale e certificazioni sanitarie. L’allevamento può inoltre vantare risultati ottenuti nelle esposizioni cinofile nazionali e internazionali, che ne hanno consolidato il profilo tra gli appassionati della razza.

Per il pubblico, la partecipazione a Expopet rappresenterà l’occasione per incontrare da vicino gli allevatori ennesi, ricevere informazioni sullo Shiba Inu e conoscere una realtà siciliana d’eccellenza che opera nel settore cinofilo.

La manifestazione ospiterà allevamenti, convegni, seminari, concorsi e dimostrazioni dedicate al mondo pet.