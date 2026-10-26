ExpoMedicina, l’Asp di Enna presenta le tecnologie per la sicurezza chimica

PUBBLICITÀ

L’Asp di Enna partecipa a ExpoMedicina 2026, il Salone euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità, ospitato al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, presentando le attività di controllo e prevenzione dei rischi legati alla presenza di sostanze chimiche potenzialmente pericolose nei prodotti di uso quotidiano.

PUBBLICITÀ

Nelle giornate di ieri e oggi, il Laboratorio di Sanità Pubblica, diretto dalla dottoressa Maria Fascetto Sivillo, illustra le tecnologie e le metodologie utilizzate per la tutela della salute dei cittadini, con particolare attenzione ai controlli su cosmetici e capi di abbigliamento.

Grazie all’impiego di strumentazioni analitiche avanzate, il laboratorio effettua analisi sui prodotti cosmetici per ricercare sostanze come parabeni, ftalati, formaldeide, idrochinone, conservanti e metalli pesanti, tra cui piombo, nichel, cadmio, cromo e arsenico.

I controlli riguardano anche il settore tessile, attraverso la verifica della presenza di ammine aromatiche potenzialmente pericolose, che possono essere rilasciate da alcuni coloranti utilizzati nella produzione dei tessuti.

Accanto alle attività di laboratorio, l’Asp di Enna opera anche attraverso l’Ufficio REACH, il cui referente è la dottoressa Antonella Ardica, impegnato nei controlli documentali e nelle attività di formazione e informazione sull’utilizzo sicuro delle sostanze chimiche.

La partecipazione a ExpoMedicina rappresenta un’occasione per illustrare le attività svolte dall’Asp di Enna nell’ambito della prevenzione e della sicurezza chimica, attraverso l’impiego di tecnologie analitiche e iniziative di informazione rivolte alla tutela della salute pubblica.