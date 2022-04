Expo Coffee Break: secondo posto per l’ennese Leandro Faraci

Si è conclusa con successo la prima edizione di “Expo Coffee Break”, l’evento fieristico dedicato al mondo della pausa caffè e non solo organizzato da Media Company Group srl al Maas, Mercati agroalimentari Sicilia, in via Passo del Fico a Catania.

“Abbiamo lavorato con passione e grande energia, con entusiasmo e determinazione senza alcun aiuto da parte delle istituzioni – spiega l’organizzatore Marco Ognissanti -. Il payoff di questa manifestazione era ‘Una full immersion nel mondo del caffè al centro del Mediterraneo’. Il nostro obiettivo è, infatti, di diventare il polo d’attrazione fieristico nel centro del Mediterraneo, evento catalizzatore tra aziende del settore, vetrina di livello internazionale. Molte importanti realtà del comparto ci hanno dato fiducia fornendoci la spinta per proseguire lungo il cammino intrapreso. Per questo motivo, archiviata la prima edizione, siamo già pronti per organizzare la seconda che si terrà nel mese di marzo 2023. Saremo più forti e consapevoli. Il format ha avuto ottimi riscontri e sarà ampliato”.

Tanti gli eventi all’interno della fiera, con momenti di approfondimento e intrattenimento con un unico fil rouge: il caffè.

In occasione della prima giornata si è tenuta la prima tappa del concorso “Miss Universe Sicily” presentato dal conduttore Ruggero Sardo e organizzato da Prima Musica. Hanno sfilato in passerella 30 aspiranti miss da varie province siciliane. Sul podio: al primo posto Simona Torrisi, al secondo posto Paola Tranchida, al terzo posto Luna Maria Steidl.

Il concorso “Arte – Moda Coffee Break” ha visto sfilare in passerella 14 abiti scultura realizzati dagli allievi di Harim Accademia Euromediterranea e di Maison du Cochon coordinati da Liliana Nigro. Matteo Siculo si è aggiudicato il gradino più alto del podio; al secondo posto la coppia formata da Laura Fazzio e Federica Fazio; al terzo Roberta Salpietro ed Erika Privitera.

Sei chef e cuochi professionisti si sono sfidati in cucina per l’evento “Food – Coffee Break”, organizzato dall’Associazione Cuochi Catania patrocinata dalla Fic (Federazione italiana cuochi) e presentata dal giornalista Antonio Iacona. Il concorso è stato vinto da Salvo Maggiore con il piatto “Tagliolino di seppia”, secondo classificato Andrea Cavallaro con “Il maialino prende il caffè nell’orto”, terzo Angelo Cincotta con la “Fregola mantecata con ricci di mare”.

Infine il contest “Mille sfumature di caffè”, che ha visto in gara sei pastry chef, organizzato dal Conpait (Confederazione Pasticceri italiani). Sul podio: al primo posto il catanese Carmelo Costanzo; al secondo l’ennese Leandro Faraci, al terzo Alberto Giordano di San Cataldo.

Il vincitore Carmelo Costanzo ha proposto Kefa (città etiope dove si narra che il caffè ebbe inizio) realizzato con glassa rocher al gruè, decoro cioccolato con ciuffetti, Namelaka caramello e caffè al cardamomo, geleè al caffè, savoiardo al cacao bagnato al caffè e amaretto, caramelo al caffè, disco frolla al cacao. Leandro Faraci ha preparato una mousse al caffè con crema chantilly alla vaniglia. Infine, Alberto Giordano ha optato per un dolce chiamato Chambaku, una monoporzione che prende il nome da una pregiata miscela di caffè selezionata come Speciality. Il gusto del caffè Chambaku Colombia è abbinato a quello del cioccolato biondo e del caramello utilizzato come copertura.