Ex Province siciliane, Mpa-Grande Sicilia presenta un disegno di legge per il ritorno all’elezione diretta nel 2027

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Restituire ai cittadini la scelta dei vertici e dei consigli delle ex Province siciliane, con il ritorno alle urne nel 2027. È l’obiettivo del disegno di legge che il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia presenterà nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 18 novembre, alle ore 11, nella sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana.

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La proposta prevede l’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti dei Liberi Consorzi comunali, dei sindaci metropolitani e dei rispettivi consigli. Il primo voto è fissato nel turno ordinario delle elezioni amministrative del 2027, contestualmente in tutti i nove enti di area vasta dell’Isola.

Al centro dell’iniziativa, il rafforzamento della rappresentanza democratica e del rapporto di responsabilità tra amministratori e cittadini. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti del disegno di legge, il sistema elettorale proposto e le disposizioni che regolano il passaggio dagli attuali organi a quelli eletti direttamente.