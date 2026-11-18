Ex Province siciliane, Mpa-Grande Sicilia presenta un disegno di legge per il ritorno all’elezione diretta nel 2027

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Restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi amministra le ex Province siciliane e rilanciare il ruolo degli enti intermedi nella programmazione dello sviluppo dei territori. È l’obiettivo del disegno di legge presentato dal gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana.

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La proposta introduce l’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti dei Liberi Consorzi comunali, dei sindaci metropolitani e dei rispettivi consigli. Il primo voto è previsto nel turno ordinario delle amministrative del 2027, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno, contemporaneamente nei nove enti di area vasta dell’Isola. Un ritorno alla partecipazione diretta.

Il testo, composto da dodici articoli, interviene sulla legge regionale n. 15 del 2015 e assume come riferimento il sistema elettorale dei comuni siciliani con più di 15 mila abitanti, prevedendo per i vertici la maggioranza assoluta dei voti validi e l’eventuale ballottaggio.

«Si tratta di un disegno di legge snello e lineare, ma aperto al confronto in Aula per integrare ulteriori argomenti, come la gestione dei rifiuti, dell’acqua e di altre centrali di spesa», ha dichiarato Roberto Di Mauro, capogruppo Mpa-Grande Sicilia all’ARS. «Se vogliamo dare seguito alla legge e riprendere quanto previsto dalla legge del 1986, possiamo destinare risorse per far partire lo sviluppo dai territori. Le Province devono assumere un ruolo concreto di gestione e coordinamento, sostenuto dall’assegnazione di risorse finanziarie. Devono tornare protagoniste della programmazione sovracomunale, con una visione complessiva delle infrastrutture e della pianificazione del territorio. Confidiamo che il disegno di legge possa essere portato avanti immediatamente o ai primi di gennaio. L’obiettivo è arrivare all’elezione diretta nel 2027. Proponiamo il testo ai partiti, al Parlamento e all’opinione pubblica».

«L’Assemblea Regionale Siciliana deve riappropriarsi della propria autonomia speciale nella capacità di rappresentare i territori. Il nostro scopo è dare voce ai cittadini e rafforzare la rappresentanza, prestando attenzione anche a quelle componenti che oggi non trovano espressione nei consigli comunali», ha sottolineato Giuseppe Carta, deputato regionale Mpa-Grande Sicilia. «Occorre dare più forza all’utilizzo delle risorse per le scuole superiori e la viabilità provinciale, decisive per la riqualificazione delle aree interne e costiere. Serve inoltre un lavoro specifico per chiarire le competenze degli enti, dall’ambiente al coordinamento delle politiche turistiche. Dopo la fase finanziaria, la commissione Affari istituzionali potrebbe avviare il percorso per restituire ai siciliani, nel più breve tempo possibile, la scelta dei propri rappresentanti».

«Le politiche populiste hanno prodotto enti commissariati, paralizzati e impoveriti di funzionari e dirigenti. Un ente non può andare avanti così», ha affermato Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia. «La nascita dell’Università Kore di Enna dimostra quale slancio possa arrivare da una Provincia capace di lavorare insieme ai comuni e al territorio. Il ritorno all’elezione diretta è importante anche perché gli amministratori comunali sono già assorbiti dalle esigenze delle proprie comunità. Le Province possono svolgere un ruolo nelle politiche turistiche integrate, nella tutela ambientale e nella manutenzione delle scuole superiori. La finestra individuata per il voto può riportare democrazia, partecipazione e innovazione».

«Il cittadino manifesta un crescente disamore per la politica perché percepisce una distanza sempre più difficile da colmare rispetto alle istituzioni. Ridargli voce nella scelta degli organismi intermedi significa riavvicinarlo alla gestione della cosa comune, della quale è protagonista», ha dichiarato Francesca Garigliano, assessore regionale alle Autonomie locali. «Al di là degli aspetti tecnici, questa legge risponde a un’esigenza di partecipazione. È il segnale che il nostro movimento vuole dare alle persone che costituiscono l’ossatura della politica e che non devono mai essere dimenticate».

«La Sicilia, per Statuto, è stata la prima Regione a prevedere e istituire le Province, che si denominavano appunto regionali e componevano l’ossatura politica e amministrativa del governo dell’Isola», ha dichiarato Santo Primavera, deputato regionale Mpa-Grande Sicilia. «Un ente intermedio fondamentale per il territorio sovracomunale. In questi anni, purtroppo, è stato consegnato alla burocrazia, priva della necessaria sensibilità verso le istanze sociali. Il disegno di legge mira a dare legittimazione popolare alla rappresentanza di governo».

«Restituire ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i rappresentanti delle Province è una scelta di democrazia e partecipazione. Per questo considero positiva la proposta di superare il modello Delrio, un’esigenza sulla quale oggi si registrano aperture anche tra schieramenti diversi», ha dichiarato Ludovico Balsamo, deputato regionale Mpa-Grande Sicilia. «Ridurre il confronto al taglio dei costi è stato un errore: i territori hanno bisogno soprattutto di competenze chiare, servizi efficienti e responsabilità riconoscibili. Il ruolo dei sindaci resta fondamentale, ma non può sostituire quello di un ente intermedio capace di guardare oltre i confini del singolo Comune. Strade, scuole e sviluppo del territorio richiedono una visione d’insieme. Tornare all’elezione diretta deve servire a dare ai cittadini voce nelle scelte e ai territori una guida riconoscibile, con funzioni e risorse adeguate».

Il disegno di legge disciplina la composizione dei consigli, la nomina delle giunte, la durata quinquennale delle cariche e gli strumenti di controllo politico. Gli organi eletti nel 2025 rimarrebbero in carica fino all’insediamento di quelli scelti direttamente dai cittadini nel 2027.

Nella relazione di accompagnamento, l’iniziativa richiama le indicazioni della Corte costituzionale sul rapporto tra rappresentanza e responsabilità politica, con particolare riferimento alla designazione automatica del sindaco metropolitano nel sindaco del capoluogo.

Le indennità previste decorrerebbero dall’insediamento dei nuovi organi e graverebbero sui bilanci degli enti di area vasta. Il testo esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.