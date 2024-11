Ex Province, Barbagallo: “Dopo pronuncia della Corte Costituzionale Schifani non pubblichi legge che dispone rinvio elezioni”

PUBBLICITÀ

“Schifani non pubblichi la legge vergogna che dispone l’ennesimo rinvio del voto delle ex province se si vuole muovere nell’ambito dello stato di diritto. Il presidente della Regione dia disposizioni ai suoi uffici di non pubblicare la legge varata dall’Ars se non vuole dare luogo, dopo la pronuncia di oggi della Corte Costituzionale, ad atteggiamenti di natura eversiva ed elusiva del ruolo predominante dei poteri dello Stato”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo in seguito alla sentenza n° 172 della Corte Costituzionale depositata oggi.

