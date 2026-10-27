Ex Pascoli, la Kore comunica il mancato interesse: il rammarico di Enna Futura
Il gruppo consiliare Enna Futura, attraverso i consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso, interviene sulla questione del trasferimento di una facoltà dell’Università Kore a Enna Alta, previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto nel febbraio 2024.
Al centro della discussione in Consiglio comunale, una mozione presentata dal gruppo e la comunicazione ufficiale dell’Ateneo riguardante l’utilizzo dell’ex scuola media Pascoli, in piazza IV Dicembre.
«Il gruppo consiliare Enna Futura esprime massima soddisfazione per il risultato raggiunto con la mozione discussa nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, che ha permesso di fare piena e definitiva luce sulle intenzioni dell’Università Kore in merito all’impegno assunto con il protocollo d’intesa sottoscritto nel febbraio 2024, relativo al trasferimento di una facoltà ad Enna Alta» comunicano i consiglieri.
Durante la seduta l’amministrazione comunale ha reso nota una comunicazione dell’Università Kore, trasmessa il 22 ottobre, successivamente alla presentazione della mozione: «Nella missiva a sua firma, il Presidente dell’Ateneo, Prof. Cataldo Salerno, dichiara il mancato interesse dell’Università all’utilizzo dell’immobile di Piazza IV Dicembre (ex scuola media Pascoli)».
Il gruppo consiliare, pur esprimendo soddisfazione per il chiarimento ottenuto, manifesta rammarico per la decisione dell’Ateneo, ribadendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale: «Pur rilevando la tardività di questo riscontro formale e ribadendo, per quanto ci riguarda, la piena correttezza dell’operato del Comune nel solco degli impegni siglati, il gruppo Enna Futura prende atto con rammarico della scelta dell’Ateneo».