Ex Ospedale di Enna, Longi: “Considerare le indicazioni del Governo Musumeci”

La deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi interviene sulla questione della ristrutturazione di un padiglione dell’ex ospedale di Enna.

“Invito la politica regionale a considerare le indicazioni della deliberazione del Governo Musumeci, volta al risparmio dei canoni di affitto degli immobili locati per ospitare uffici regionali, a favore del recupero del patrimonio immobiliare della Regione, con un investimento economico e patrimoniale per il futuro”.

La deputata ennese sottolinea che “l’ex ospedale ha una importanza storica e si inserisce in un contesto urbano che, attualmente, risente dello spopolamento del centro storico. La ristrutturazione del bene, con l’insediamento in loco di uffici regionali, porterebbe certamente benefici per tutta la città di Enna”.

Inoltre la parlamentare di FdI ha espresso ottimismo per la positiva conclusione della vicenda.

“Sono certa – conclude – che si avrà con il Presidente della Regione una appropriata interlocuzione, che possa portare al recupero del bene e al suo riuso a fini pubblici. Occorre, altresì, un piano generale di rigenerazione urbana per il centro storico di Enna, che sappia coinvolgere la Regione, il Comune e l’Università Kore di Enna”.