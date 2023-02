Ex Ospedale di Enna, Dipietro: “Il Presidente Schifani riveda la sua decisione”

In riferimento alle recenti dichiarazioni relative al finanziamento per la realizzazione del centro direzionale della Regione Siciliana a Enna nei locali dell’ex ospedale “Umberto I”, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“La dichiarazione del Presidente della Regione, Renato Schifani, ha suscitato in me stupore e perplessità, poiché viene veramente difficile comprendere perché, a fronte di una delibera in cui la Giunta Regionale ha dato il proprio apprezzamento alla proposta dell’allora Presidente Musumeci, dando mandato agli uffici di compiere tutti gli atti conseguenziali, si decida di non dare più corso a tale impegno. Anche se si trattasse di un mero atto di impegno politico, e non ritengo che sia solo questo, non c’è dubbio che la Regione Siciliana ha il dovere di risanare dei locali di sua proprietà e non più utilizzati da tempo e, proprio per questa ragione, ormai cadenti, con grave danno del decoro urbano di quel quartiere. Tutto ciò anche e soprattutto alla luce del vantaggio che ne deriverebbe per le casse della Regione in termini di risparmio economico in tema di affitti per gli uffici regionali, come più volte indicato dalla Corte dei Conti regionale. Faccio voti al Presidente affinché riveda la sua decisione ed auspico un intervento da parte della deputazione regionale e della componente la giunta regionale di governo espressione del nostro territorio”.