Ex miniera di Pasquasia, Colianni: «Avanti con la messa in sicurezza»

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«Sono stati fatti grandi passi avanti per la bonifica del sito minerario dismesso di Pasquasia, a Enna, e siamo fiduciosi che si possa passare alla fase dei cantieri il prima possibile. Il progetto è stato già caricato sulla piattaforma Sivvi dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente e contiamo che la Cts possa dare il proprio parere favorevole a breve, permettendo il rilascio della valutazione di impatto ambientale (Via) e il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). L’impegno del governo Schifani per la messa in sicurezza del sito rimane costante». Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, illustrando il progetto che prevede la messa in sicurezza della miniera, la bonifica dell’area e la realizzazione di una cella per l’abbancamento dei rifiuti di amianto già presenti nel sito.

In particolare, gli interventi riguardano: una nuova profilatura dell’area della discarica mineraria con l’abbassamento dei fronti dei versanti per migliorarne la stabilità, l’allestimento di una cella per il contenimento dei rifiuti contenenti amianto, l’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della cella, la realizzazione di un impianto di drenaggio del percolato, la bonifica dell’area dai rifiuti di amianto presenti e l’abbancamento nel nuovo bacino allestito, la realizzazione di un sistema multistrato a bassa permeabilità di capping dei rifiuti, la realizzazione di un impianto perimetrale di regimazione delle acque meteoriche e il ripristino ambientale dell’area.

Il progetto definitivo, elaborato dall’assessorato regionale dell’Energia e ai servizi di pubblica utilità, è frutto di un percorso che ha visto, nel 2024, l’affidamento del servizio di monitoraggio, che ha scongiurato la presenza di fibre di amianto aerodisperse, mentre lo scorso dicembre è stato affidato il servizio per effettuare il rilievo integrato per la creazione del gemello digitale del complesso, fruibile su applicativo web cloud, un’attività a supporto della progettazione relativa alla dismissione e alla bonifica dell’area industriale.