Ex ASU, UIL FP Enna: «Soddisfatti, ora serve il voto dell’Aula»

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La UIL Funzione Pubblica di Enna, attraverso una nota firmata dalle RSU del Comune di Enna Vincenzo Avanzato, Francesca Fazzi, Adele Gallone e Ornella Rosa, dal segretario organizzativo UIL FP Enna Mario Mingrino e dal segretario generale UIL FP Enna Giuseppe Adamo, interviene sull’emendamento riguardante i lavoratori ex ASU stabilizzati ai sensi della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, attualmente all’esame nell’ambito delle variazioni di bilancio.

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Il sindacato spiega di aver inizialmente scelto di attendere il voto dell’Aula prima di intervenire pubblicamente, ma di aver deciso di anticipare la propria posizione dopo la diffusione di altri comunicati sul tema.

Secondo la UIL FP, l’emendamento, a prima firma dell’onorevole Fabio Venezia e condiviso da altre forze politiche, riguarda in particolare i lavoratori dei Comuni e, per il territorio ennese, 72 dipendenti del Comune di Enna: «Tale emendamento, a prima firma dell’Onorevole Fabio Venezia nonché di quelle forze politiche che hanno condiviso l’emendamento stesso, soddisfa i lavoratori dei comuni, in maniera particolare, nel nostro territorio, i dipendenti del Comune di Enna (settantadue lavoratori), eliminando quella discrasia, a livello regionale, che si è venuta a determinare tra il personale ex ASU appartenente allo stesso bacino (LEGGI 280 E 331)».

La UIL FP rivendica inoltre il lavoro svolto sul tema nel confronto con le forze politiche e richiama il ruolo del vicepresidente del Consiglio comunale di Enna Rosario Vasapollo: «Ci riteniamo soddisfatti perché, come Federazione, siamo stati sempre in prima linea nello stimolare le forze politiche a qualunque livello di rappresentanza. In maniera particolare su Enna, il Vice Presidente del Consiglio, Rosario Vasapollo, a cui va il merito di aver portato in Aula Consiliare un “ordine del giorno”, dando il là alle varie fasi successive».

Apprezzamento viene espresso anche nei confronti del sindaco e dell’Amministrazione comunale: «Al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale va un nostro apprezzamento, per aver mostrato notevole sensibilità, su tale problematica, fin dal loro insediamento ed essendo certi di averli sempre al nostro fianco».

Il sindacato sottolinea tuttavia che il percorso non è ancora concluso e attende il passaggio definitivo in Aula: «Ovviamente aspettiamo l’approvazione da parte dell’Aula, con la consapevolezza, però, che è solo l’inizio di un percorso che dovrà vedere stabilizzata “tale risorsa” nella imminente finanziaria di fine anno».