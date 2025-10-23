Ex Asu, governo Schifani pronto a dare il via libera all’assunzione di altri 259 lavoratori

PUBBLICITÀ

Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Il tema sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina.

Le nuove unità saranno impiegate presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in coerenza con le esigenze espresse dagli uffici regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio economico-finanziario.

«Con questo provvedimento – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani – diamo una risposta concreta a centinaia di lavoratori che da anni attendono stabilità e riconoscimento del proprio impegno. Allo stesso tempo, rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale, soprattutto in settori strategici come i beni culturali e le infrastrutture. È un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente e al servizio dei cittadini».