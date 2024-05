Europee, lo “Scrusciu tour” del candidato Ismaele La Vardera torna nell’Ennese

PUBBLICITÀ

Oggi, venerdì 24 maggio, e domani lo #ScrusciuTour del candidato alle europee Ismaele La Vardera tornerà nella provincia di Enna. L’attuale deputato regionale stasera dalle 17.30 passerà da Regalbuto, in Sala Paolo VI, per poi andare nell’aula consiliare di Barrafranca alle 19 e terminare alle 20.30 in piazza Boris Giuliano a Piazza Armerina. Domani, invece, La Vardera toccherà alle 11 la cittadina di Troina (al bar Sunshine) e, alle 12 sarà al bar Esso di Nicosia.

PUBBLICITÀ

“Torno – dice il capogruppo di Sud chiama nord all’Ars – assieme al consigliere Francesco Alberghina. Siamo su Enna per incontrare amici e sostenitori, ma anche per affrontare il tema dell’acqua, che in questo territorio è molto sentito. Proprio qualche giorno fa, ho fatto un intervento in Sala d’Ercole, sulla questione. La provincia di Enna si trova al centro della Sicilia, non può non essere sviluppata com’è giusto che sia. Ascolterò la gente per portare le loro istanze in primis al Parlamento siciliano e, se i siciliani vorranno, fra qualche mese anche al Parlamento europeo”.