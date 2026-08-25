Europa Verde-AVS incontra il presidente dell’Unione dei Comuni “Zona Interna Troina”

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Si è svolto oggi l’incontro richiesto nei giorni scorsi dalla Federazione provinciale di Europa Verde – AVS al presidente dell’Unione dei Comuni “Zona Interna Troina”, Alfio Giachino. Alla riunione ha preso parte anche il deputato regionale, on. Fabio Venezia.

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La delegazione provinciale di Europa Verde – AVS era capeggiata da Aldo La Ganga, portavoce provinciale, ed era composta da Arch. Franco Fiscella, Avv. Salvatore D’Alessandro, Avv. Piergiacomo La Via, Ignazio Coniglio, imprenditore, Enza Miritello, imprenditrice.

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Secondo Europa Verde – AVS, l’incontro «si è caratterizzato per un confronto positivo e approfondito sui principali temi che interessano la provincia e, più in generale, le aree interne».

Sono state affrontate «criticità ormai strutturali: viabilità, spopolamento, carenza di servizi, ridotte opportunità economiche e sociali».

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’Unione dei Comuni – Zona Interna Troina, che «negli ultimi anni ha dimostrato di saper mettere in rete le comunità di 14 Comuni, favorendo coordinamento, progettazione condivisa e una visione territoriale unitaria».

Nelle prossime settimane prenderanno avvio circa cinquanta progetti, per un valore complessivo di 50 milioni di euro, «a conferma di come la capacità di fare squadra possa rappresentare una leva concreta di sviluppo per le aree interne».

Europa Verde – AVS ha ribadito «la necessità di una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e alla qualità della vita», ponendo al centro la politica di rilancio dell’Ospedale Basilotta.

In questo quadro, è stata sottolineata «l’importanza di utilizzare anche le risorse regionali destinate alla coesione per realizzare una nuova area di elisoccorso nelle immediate vicinanze dell’ospedale, così da garantire interventi più tempestivi e una tutela più efficace del diritto alla salute».

Dopo il confronto odierno, Europa Verde – AVS conferma la propria convinzione che «la proposta politica portata avanti dalla Zona Interna Troina rappresenti una strada concreta per contrastare lo spopolamento e costruire nuove prospettive di sviluppo territoriale. Solo attraverso una rete solida, capace di superare divisioni e campanilismi, sarà possibile salvaguardare e rilanciare le comunità delle aree interne».

Europa Verde – AVS esprime apprezzamento per il lavoro svolto finora e annuncia che continuerà «a sollecitare un impegno crescente sui temi ambientali, sulla giustizia sociale, sui servizi pubblici e sulla tutela del diritto alla salute. L’obiettivo è chiaro: costruire un territorio più sostenibile, più giusto e capace di offrire nuove opportunità, migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini».