Europa Verde-AVS chiede un incontro sul futuro della Zona Interna di Troina

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Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra chiede un incontro istituzionale sul futuro della Zona Interna di Troina e sulle strategie di sviluppo del territorio. La richiesta è contenuta in una nota firmata da Aldo La Ganga, nella qualità di Responsabile provinciale di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra, e indirizzata al presidente Alfio Giacchino.

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Al centro della richiesta di La Ganga la situazione delle aree interne: «Le aree interne vivono una fase decisiva: spopolamento, indebolimento dei servizi essenziali, sanità, mobilità e opportunità per i giovani impongono scelte politiche coraggiose e una programmazione capace di valorizzare pienamente gli strumenti messi a disposizione dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne e dalle risorse europee e nazionali».

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Europa Verde-AVS sottolinea inoltre la necessità che «tali processi siano improntati alla massima trasparenza, partecipazione e condivisione con le istituzioni, le rappresentanze sociali e le forze politiche, affinché le decisioni assunte rispondano realmente alle esigenze delle comunità locali».

«Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra – scrive La Ganga – intende offrire un contributo concreto e costruttivo a questo percorso, nella convinzione che il confronto istituzionale rappresenti un valore indispensabile per costruire una visione di sviluppo sostenibile, inclusiva e duratura».