Europa Verde–AVS chiede un incontro a Capizzi sul futuro della provincia di Enna

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Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione provinciale di Enna ha inviato una richiesta di incontro al presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, per avviare un confronto sulle prospettive politiche e amministrative del territorio.

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Nella nota, firmata da Aldo G. La Ganga, viene spiegato il motivo dell’iniziativa: «A circa un anno e mezzo dal suo insediamento alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, riteniamo utile avviare un confronto sul futuro politico e amministrativo della provincia».

Europa Verde–AVS chiede quindi un incontro con Capizzi per affrontare alcuni dei principali temi che riguardano lo sviluppo dell’Ennese: «Le chiediamo pertanto un incontro per discutere principalmente del futuro della provincia e conoscere le sue priorità per lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione a viabilità e infrastrutture, servizi, valorizzazione del patrimonio, utilizzo delle risorse europee e nazionali, investimenti e lavoro».

Secondo la Federazione provinciale, il Libero Consorzio può assumere un ruolo più ampio nella definizione delle prospettive di crescita del territorio: «Riteniamo che il Libero Consorzio possa avere un ruolo importante nel costruire una prospettiva di crescita per la provincia, andando oltre la gestione ordinaria dell’Ente».

La richiesta, viene precisato nella lettera, punta anche ad approfondire il rapporto del presidente Capizzi con le diverse forze politiche e civiche presenti sul territorio: «La nostra richiesta nasce dalla volontà di favorire un confronto sereno, aperto e costruttivo, nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse posizioni politiche e per comprendere chiaramente il rapporto che intende avere con le forze del centrosinistra e con le altre realtà politiche e civiche del territorio».