Euroform ospite della Dalian University per il progetto “I Care China”

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La scuola Euroform è stata ospite della Dalian University of Foreign Languages, prestigioso ateneo cinese, nell’ambito delle attività legate al progetto “I Care China”.

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La delegazione, guidata dalla co-direttrice dell’Istituto Confucio di Enna, professoressa Wang Qin, era composta dal presidente di Euroform, Salvatore Licata, dal direttore Cosimo Palermo, dal segretario della CNA Enna Stefano Rizzo, dal presidente del Centro Studi Med. Mez, Paolo Garofalo, dal prof. Salvatore Cristaldi dell’Università Kore e dalla dirigente del Liceo Linguistico “Abramo Lincoln” prof.ssa Maria Concetta Messina.

La delegazione ha ricevuto una calorosa accoglienza in un clima di stima e amicizia.

La Dalian University of Foreign Languages ha ospitato i rappresentanti siciliani come riconoscimento per il progetto “I Care China”, condotto insieme alla CNA di Enna, con l’obiettivo di promuovere il turismo cinese e agevolare la comunicazione interculturale tra le imprese del territorio e il pubblico cinese.

“Essere ospitati dalla DUFL è motivo di grande orgoglio – dichiara il presidente dell’Euroform, Salvatore Licata – anche per l’importante accoglienza formale, come l’incontro con i docenti e la direttrice del Dipartimento di Studi Europei, professoressa Luan Hua, e quello con la delegazione del Rettorato della DUFL, guidata dalla vicepresidente dell’Università di Dalian, professoressa Liu Fengguang”.