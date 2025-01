Estensione oraria asili nido a Piazza Armerina, il Pd: “Merito dell’opposizione, non dell’amministrazione”

PUBBLICITÀ

In merito alla nota diffusa dall’amministrazione comunale di Piazza Armerina e dall’assessore alle politiche sociali Giuseppe Capizzi sull’estensione oraria degli asili nido “Miriam Schillaci”, interviene il Partito Democratico con una nota stampa che si riporta di seguito.

L’iniziativa che ha portato all’ampliamento degli orari non è frutto dell’amministrazione comunale, come invece si vuol far credere, ma nasce dall’opposizione ed è stata sviluppata e migliorata all’interno della I Commissione Consiliare. Un lavoro importante, che ha coinvolto attivamente l’Ufficio Servizi Sociali e che è stato arricchito grazie a un sondaggio promosso dalla stessa Commissione e sostenuto dalla cooperativa Asmida che gestisce l’asilo nido.

È fondamentale evidenziare che nessun assessore o consigliere comunale dell’amministrazione Cammarata ha mai partecipato alle sedute della Commissione durante l’iter di questa proposta. La narrativa che tenta di attribuire meriti all’amministrazione non solo è fuorviante, ma anche irrispettosa nei confronti di chi ha lavorato duramente per realizzare questa azione.

Inoltre, il finanziamento che ha reso possibile l’estensione oraria degli asili è stato inserito grazie a un emendamento proposto e difeso con i denti dall’opposizione, durante la lunga notte della votazione del bilancio. Al contrario, l’amministrazione comunale in sede di approvazione di bilancio, non ha sostenuto questa misura e ha persino cercato di ostacolarne l’approvazione.

Le dichiarazioni dell’Assessore Capizzi, che tenta di appropriarsi di un risultato ottenuto con il lavoro di altri, rappresentano l’ennesimo esempio di una gestione amministrativa che privilegia la propaganda alla verità. Il suo continuo allineamento alle politiche e ai metodi del Sindaco Cammarata si manifesta in ripetute inesattezze che mirano solo a creare disinformazione tra i cittadini, nel tentativo di indossare medaglie non proprie.

I cittadini meritano trasparenza e correttezza. Continueremo a lavorare per il bene della comunità, difendendo la verità dei fatti contro chi cerca di manipolarla per meri scopi propagandistici.