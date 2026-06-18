Estate ennese 2026: ecco gli appuntamenti in cartellone

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Sono 24 gli appuntamenti inseriti nel programma dell’Estate ennese 2026, distribuiti tra il centro storico, Enna Bassa e Pergusa.

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Il cartellone si aprirà domenica 28 giugno, alle 21, in piazza Duomo, con “Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine”, spettacolo degli studenti del Liceo classico “Napoleone Colajanni”, diretto da Elisa Di Dio. Lunedì 29 giugno, sempre alle 21 in piazza Duomo, spazio alla comicità di Uccio De Santis, mentre martedì 30 giugno, alla stessa ora e nello stesso luogo, Antonio Interisano proporrà un percorso tra lirica e repertorio classico napoletano.

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Mercoledì 1° luglio, alle 20.30 in piazza Duomo, si terrà il concerto del Corpo bandistico “Città di Enna”. Giovedì 2 luglio, dalle 20 in piazza Europa, si esibiranno “I ragazzi della Madonna de Carusi” e tre artisti locali per “Enna x Enna”. Dopo lo spettacolo pirotecnico salirà sul palco Ermal Meta.

Sabato 4 luglio, alle 21.30 in piazza Balata, l’Agimus di Enna presenterà lo spettacolo musicale “C’erano una volta i Beatles”. Martedì 7 luglio, dalle 17 al Castello di Lombardia, il programma prevede un concerto con un artista di rilevanza nazionale e intrattenimento radiofonico. L’appuntamento viene collegato nel cartellone alle prime lauree in Medicina dell’Università Kore, ma l’Ateneo ha precisato che data e organizzazione della cerimonia sono ancora in corso di definizione.

Sabato 11 luglio, alle 21 al Castello di Lombardia, sarà protagonista la cantautrice Grazia Di Michele. Mercoledì 15 luglio, alle 21 in viale IV Novembre si esibirà il cantautore siciliano Alessio Bondì. Giovedì 16 luglio, sempre alle 21 in viale IV Novembre, toccherà alle Song’s Sisters, con un repertorio tra swing, jazz e pop.

Sabato 18 luglio, alle 21 in viale IV Novembre, i Lunarossa renderanno omaggio a Renzo Arbore. Domenica 19 luglio, alle 21.30 in piazza Municipio, “Liscio Romagna Reunion” proporrà una serata di valzer, mazurche e polke.

Sabato 25 luglio, al Castello di Lombardia, la Pro Loco di Enna proporrà la serata “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, giunta all’edizione 2026. L’iniziativa prevede postazioni astronomiche curate dal Gruppo Astrofili Catanesi, che consentiranno al pubblico di osservare il cielo e approfondire temi legati all’astronomia. Il programma della serata sarà arricchito dallo spettacolo musicale “Capitani Coraggiosi”, omaggio ai successi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi, e la partecipazione del Mago Plip.

Domenica 26 luglio, alle 21.30 a Sant’Anna, Deborah Iurato presenterà “Battisti al femminile”, preceduta dalla giovane Giuditta Catalano. Lunedì 27 luglio, alle 21 in piazza Duomo, il soprano Piera Grifasi sarà protagonista di un concerto lirico.

Venerdì 31 luglio, alle 21 in piazza Ovidio a Pergusa, il Women Quintet proporrà “Note da Oscar”, viaggio musicale tra le colonne sonore del cinema internazionale. Lunedì 3 agosto, alle 21 in piazza Municipio, Anita Vitale interpreterà i grandi successi di Mina.

Venerdì 7 agosto, alle 21 in piazza Duomo, la compagnia Artemis Danza porterà in scena “Il Barbiere di Siviglia”, ideato e diretto da Monica Casadei. Sabato 8 agosto, alle 21 al Chiostro di Montesalvo, Daniele Ronco presenterà “Parabola discendente di un padre ambientalista”. Lunedì 10 agosto, alle 21 in piazza Duomo, spazio alla comicità e alla narrazione di Roberto Ciufoli.

Sabato 15 agosto, alle 21 in piazza Spirito Santo, si esibirà Gaia Gentile. Lunedì 24 agosto, alle 21 nel quartiere Fundrisi, Mosa Pipitone presenterà il progetto “Evoluzioni sonore”. Domenica 30 agosto, alle 21.30 in piazza Valverde, sarà la volta dei Lautari, storico gruppo della musica popolare siciliana.

La rassegna si concluderà venerdì 4 settembre, alle 21 in piazza Sant’Agostino, con Tinturia Player e Turè Muschio.