Estate e ondate di calore, incontro dell’ASP di Enna per la sicurezza degli over 65

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Con l’estate arrivano puntuali anche i rischi legati alle temperature estreme, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha scelto la strada della prevenzione con un’iniziativa concreta rivolta alla fascia di popolazione più esposta: gli anziani. L’evento è finalizzato a tradurre a livello territoriale gli obiettivi prioritari di salute pubblica promossi dal Piano Nazionale della Prevenzione 2026–2030, e del Piano Regionale di Prevenzione, tra i quali figura appunto la tutela della popolazione durante le ondate di calore.

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Il pomeriggio info-formativo è stato organizzato dall’Ufficio di Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Enna, diretto dalla dottoressa Eleonora Caramanna, che ha guidato un incontro pensato non come semplice momento divulgativo ma come vera occasione di formazione pratica.

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Ai partecipanti sono state fornite indicazioni chiare su come affrontare la stagione estiva in sicurezza, dall’importanza di una corretta idratazione alle attenzioni da riservare all’alimentazione, fino ai comportamenti da adottare nelle ore più calde della giornata, quando il rischio per l’organismo aumenta sensibilmente.

Uno spazio significativo dell’incontro è stato riservato al riconoscimento dei sintomi del colpo di calore, condizione che negli anziani può manifestarsi rapidamente e con conseguenze severe se non affrontata in tempo: per questo sono state illustrate anche le manovre di primo intervento da mettere in atto in attesa dei soccorsi, insieme ai numeri utili dei presidi sanitari territoriali a cui rivolgersi in caso di necessità.

La scelta di rivolgersi specificamente agli over 65 non è casuale: le persone anziane, per ragioni fisiologiche legate all’invecchiamento e spesso anche per condizioni di fragilità sociale, sono tra le categorie più vulnerabili agli effetti delle alte temperature, e rappresentano da anni una priorità nelle strategie di prevenzione estiva promosse dal Ministero della Salute e dalle Regioni.