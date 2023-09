Esposizione canina internazionale a Treviso: allo shiba inu di Casa Savoca il “Best in Show”

PUBBLICITÀ

Lo scorso 3 settembre l’Esposizione Canina Internazionale di Treviso ha sancito l’ennesimo successo di uno dei gioielli di Casa Savoca.

Dar Chingiza Seldom Treasure (Takeshi), pregevolmente condotto dall’handler Lele Oliveri, si è aggiudicato il primo posto eccellente in classe campioni, migliore di razza BOB tra gli shiba inu, il primo posto tra le razze appartenenti al quinto gruppo, e, per la prima volta in Italia per uno shiba dal lontano 1976, il successo assoluto, ovvero il primo posto al “Best in Show” in una esposizione canina internazionale.

“Un grazie di cuore agli onorevoli giudici internazionali Lidija Oklescen, giudice della razza e del Best in Show, e Jadranka Mijtovic, giudice del Gruppo 5 – le parole del titolare dell’allevamento Angelo Savoca -. Un affettuoso ringraziamento va anche all’amico handler Lele Oliveri che ha voluto dedicare questo traguardo alla memoria di mio figlio Sebastian, e a tutte le persone che a vario titolo sostengono il nostro allevamento”.