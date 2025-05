Esordio in Serie A da arbitro principale per l’ennese Daniele Rutella, dirigerà Milan-Monza

PUBBLICITÀ

La sfida Milan-Monza, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro e valida per l’ultima giornata di Serie A, sarà diretta da Daniele Rutella della sezione di Enna, che farà il suo esordio assoluto nella massima serie come arbitro principale.

Nel corso di questa stagione, Rutella ha già arbitrato numerosi incontri di Serie B e alcune partite di Coppa Italia. In Serie A ha finora ricoperto il ruolo di Quarto Ufficiale, ma per lui quella di sabato sarà la prima volta in campo come direttore di gara.