Esordio in campionato vincente per l’Orlando Pallamano Haenna

Inizia con una vittoria casalinga (37 a 31) contro la neo promossa Aretusa il campionato di serie A2 di pallamano maschile per l’Orlando Pallamano Haenna. Davanti al pubblico delle grandi occasioni è andato in scena un derby assai godibile, con i gialloverdi ennesi che hanno dovuto lottare per circa 35 minuti prima di avere ragione dei determinati e bravi avversari guidati da coach Andrea Izzi.

Un match che ha appassionato gli spettatori presenti al palazzetto di Enna bassa, riaperto finalmente al pubblico dopo due anni di totale chiusura. Un derby siciliano che soprattutto nel primo tempo ha visto Avram, Lo Guasto, Scancarello, Savoca e soci sempre in vantaggio, ma mai realmente in grado di staccare gli avversari che, trascinati dal talento di Santoro e dalle reti di un incontenibile Yatavarage, riuscivano a rimanere in scia fino al riposo (14-12 il parziale per l’Haenna).

Nella ripresa erano le parate della new entry Sebastiano Coppola e le reti del duo Cristian Guggino-Nikita Savcenco a scavare il primo importante solco tra le due formazioni con il vantaggio che arrivava anche al +11. A quel punto spazio alle rotazioni con in campo quasi tutta la rosa a disposizione del duo Cardaci-Filiciotto.

“Sono contento per i ragazzi che solo nella prima parte di gara hanno sofferto gli avversari – dice il vice presidente Luigi Savoca – probabilmente il fatto di riavere in tribuna il nostro caloroso pubblico dopo due lunghissimi anni ha fatto loro un brutto scherzo. In ogni caso nella ripresa è venuta fuori la qualità di questa squadra e i due punti sono di buon auspicio per il prosieguo della stagione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento a fine gara di mister Salvo Cardaci che evidenzia: “Bella vittoria, bellissimo il clima sugli spalti e tanti sorrisi. Abbiamo preparato bene questo esordio e sono davvero soddisfatto per la prestazione di un gruppo giovane e con diversi debuttanti tra i titolari. Un successo che tutti noi dedichiamo al pubblico che ci ha incitati dal primo all’ultimo minuto con un pensiero di affetto e vicinanza anche a un nostro giovanissimo avversario e alla sua famiglia che, in questo momento, sta vivendo un periodo particolarmente difficile e a cui auguriamo di tornare prima possibile a divertirsi in campo con i suoi compagni di sempre”.