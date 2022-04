Esercitazione di protezione civile presso la Diga Ogliastro

Si è svolta ieri un’esercitazione sperimentale per la salvaguardia di fauna ittica e selvatica presso la Diga Ogliastro, coinvolti Dipartimento di Protezione Civile Regionale, Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (ente gestore dell’invaso) e Servizi Veterinario Regioinale-DASOE.

L’esercitazione ha avuto un ruolo fondamentale formativo, sperimentando procedure, tecnologie di fronte ad uno scenario reale, ma non di emergenza, di un grande invaso di acque interne, in cui si racchiudono molteplici rischi e vulnerabilità di protezione civile.

Coordinatore dell’esercitazione è stato l’arch. Paolo Fulco, con supporto dell’arch. Biagio Bellassai e del medico veterinario Antonino Algozino.

Durante la giornata c’è stato il saluto del capo dipartimento di protezione civile regionale, ing. Salvo Cocina.

Il campo di intervento approfondito durante la giornata ha interessato i seguenti rischi: rischi antropici ed ambientali, contaminazioni ed inquinamento delle acque da fonti chimiche, radioattive virali, batteriologiche, algali, parassitarie (emergenze epidemiche), frane, smottamenti, alluvioni; pescatori, sportivi di discipline acquatiche, bagnanti, visitatori in difficoltà (cadute in acqua, malori, annegamenti), rischi sismici e vulcanici, emergenze non epidemiche, rischi idrogeologici ed idraulici, avarie degli scarichi e paratie che possono mettere in crisi l’habitat lacustre, con riduzione degli spazi vitali e della biodisponibilità di acqua ed ossigeno disciolto con moria della fauna ittica.

Il programma si è svolto con l’attiva partecipazione di 61 volontari di protezione civile e utilizzo di sedici mezzi e tre ambulanze.

L’Arch. Paolo Fulco si è detto molto soddisfatto per la numerosa adesione di volontari, affermando anche che i volontari di protezione civile regionale sono chiamati ad intervenire per svariate emergenze nei campi più disparati, dove è richiesta una specifica preparazione, e proprio per questo, “la giornata in Diga Ogliastro è stata una tappa importante di apprendimento e miglioramento di una professionalità sempre più ricca di competenze”.