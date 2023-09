PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che dalle ore 6 di giovedì e per le successive 48 ore verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.

L’interruzione dell’erogazione idrica è per consentire alcuni interventi lungo l’adduttore principale in Contrada Cannavò in territorio di Enna ed in Contrada Galizzi in territorio di Valguarnera Caropepe.