Erogazione idrica sospesa a Cerami per 48 ore. Disagi a Nicosia, Troina e Sperlinga

La Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto”, al fine di eseguire i lavori di collegamenti del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da Stagliata, in territorio del Comune di Cerami.
Per tale ragione AcquaEnna rende noto che, a partire dalle ore 8,00 del 27/08/2025 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Cerami.
Per quanto riguarda l’abitato dei Comuni di Nicosia, Troina e Sperlinga a partire dalle ore 08:00 del 27/08/2025 e per le successive 48 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica.
“Tutto quanto sopra – conclude AcquaEnna – salvo eventuali ulteriori imprevisti anche legati al rispetto delle tempistiche di ripristino dell’erogazione ai serbatoi cittadini da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati”.