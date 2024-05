Erogazione idrica: per un nuovo guasto rideterminati i tempi di riattivazione del servizio

PUBBLICITÀ

Nuova rideterminazione dei tempi di riattivazione del servizio idrico nei diversi comuni a seguito di un’ulteriore rottura verificatasi ieri, mercoledì 1 maggio, in Contrada Sanguisughe in territorio di Troina.

Siciliacque ha comunicato che i lavori di riparazione della rottura dell’acquedotto Ancipa in contrada Franceschini nel territorio di Agira si sono conclusi ma durante le operazioni di riavvio si è generato un nuovo guasto in contrada Sanguisughe in territorio di Troina. La risoluzione del guasto, comunica Siciliacque, è in corso di ultimazione e si prevede di potere ripristinare le forniture nei tempi di seguito indicati:

• Comuni di Gagliano Castelferrato, Agira, Nissoria, Assoro Frazione San Giorgio: entro le 20:00 del 02/05/24;

• Comuni di Enna, Calascibetta, Consorzio CB6, ASI Mulinello, Raddusa: entro le 22:00 del 02/05/24;

• Comune di Caltanissetta. Cefpas: entro le ore 23:00 del 02/05/24;

• Comune di San Cataldo, Serradifalco e CB4: entro le ore 24:00 del 30/04/24;

• Comune di Aidone, Comune di Valguarnera e Comune di Piazza Armerina: entro le ore 02:00 del 03/05/24;

• Comuni di Mazzarino, Barrafranca: entro le ore 01:00 del 03/05/24;

• Comune di Licata (solo serbatoio Safarello): entro le ore 08:00 del 03/05/24;

• utenze di rete esterna acquedotto Gela-Licata (Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, Serenusa) e Z.I. di Butera: entro le 10:00 del 03/05/24.

“Considerata la situazione di grande criticità determinata dalle misure di razionamento messe in atto sul sistema Ancipa dal mese di marzo – conclude Siciliacque – per consentire una più rapida ripresa dal disservizio causato dal ripetersi del guasto, per 96 ore saranno garantite dotazioni idriche in aumento rispetto al piano, secondo quanto concordato con i gestori del SII per ogni comune coinvolto”.