Ente Autodromo di Pergusa, Lantieri (FI): “Adottare lo statuto del nuovo Consorzio”

PUBBLICITÀ

Sullo scioglimento del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa si è tornato a discutere ieri sera in un acceso dibattito del Consiglio comunale di Enna. Presenti alla seduta il Vice Presidente dell’Ars, On. Luisa Lantieri, e l’On. Fabio Venezia del Pd.

Nel suo intervento l’On. Lantieri è stata molto chiara nel puntualizzare che l’autodromo rappresenta una risorsa del territorio ennese.

“Ho sempre creduto in questa struttura – evidenzia l’esponente del Governo Regionale -. Negli anni ho sempre messo a disposizione le somme previste per la deputazione per garantire l’attività dell’impianto. Mi sono impegnata affinchè il personale precario dell’Ente avesse una dignità lavorativa con la stabilizzazione a tempo indeterminato. A mio avviso – prosegue l’On. Lantieri -bisogna adottare subito lo statuto e ripartire con una adeguata programmazione. Sono convinta che il partner principale debba essere sempre il Comune di Enna per come lo è stato nella sua storia ultra cinquantennale. La rinascita dell’autodromo deve essere una priorità per la difesa del territorio ennese”.