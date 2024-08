Ente Autodromo, Dc: “Voto politico contro il Sindaco e la sua amministrazione”

PUBBLICITÀ

Si pubblica nota stampa della Democrazia Cristiana provinciale in merito alla questione dell’Ente Autodromo.

Al fine di fare chiarezza e porre fine, per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, alle polemiche sul voto del Consiglio Comunale, sulla proposta dell’Amministrazione di prorogare di un anno il Consorzio dell’Autodromo di Pergusa, preliminarmente giova precisare come il voto contrario dei due consiglieri DC non rappresenta un voto contrario alla “vita dell’Autodromo di Pergusa” bensì un atto squisitamente politico contro l’Amministrazione Comunale ed in particolare nei confronti del Sindaco.

Lo dimostra il fatto che in contrapposizione alla proroga di un anno proposta dal Sindaco, l’opposizione tutta, consiglieri DC inclusi, ne proponeva la riduzione a sei mesi. E’ ovvio come tale voto negativo non potesse essere indirizzato al Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, cui va, anzi, il plauso di aver, dal suo insediamento, lavorato per consentire all’Autodromo di navigare in acque più tranquille, dando certezze al personale, e garantendo un futuro di programmazioni che vedono coinvolte tra l’altro grosse aziende operanti nel settore motoristico. Tutto ciò avuto riguardo al risanamento dei conti dell’Ente che non erano certamente attivi al momento del loro insediamento.

E non poteva non essere che così, visto che nulla di diverso era stato evidenziato ai vertici del partito dai due consiglieri DC, atto dovuto visto che uno dei tre componenti del consiglio d’Amministrazione è un dirigente nazionale della Democrazia Cristiana.

Concludendo il voto dei due consiglieri DC è un voto politico di opposizione al Sindaco ed alla sua Amministrazione, opposizione questa voluta e sostenuta dal tutta la dirigenza DC.

Vogliamo augurarci che tale coerenza possa essere riscontrata in tutte le altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale. La Nuova Democrazia Cristiana, per mezzo dei suoi dirigenti, locali, provinciali, regionali e nazionali, è in campo per trovare nel più breve tempo possibile soluzione per togliere la gestione dell’Ente Autodromo dallo stato di empasse in cui si trova, ridare serenità al personale garantendo nel contempo all’autodromo di ritornare ad essere, in uno all’altro grande ammalato, il lago di Pergusa, il fiore all’occhiello per la comunità ennese tutta che vede nel binomio lago-autodromo elemento trainante ed imprescindibile per risollevare l’agonizzante economia della Provincia di Enna.