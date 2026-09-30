Enogastronomia e territorio, torna “Troina Buona in Tutti i Sensi”

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Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre torna “Troina Buona in Tutti i Sensi”, la manifestazione promossa dal Comune di Troina che riunisce produzioni agroalimentari, artigianato e ristorazione locale. Alla sua terza edizione, l’appuntamento propone due giorni per conoscere i sapori del territorio e dedicare tempo alla scoperta della città tra centro storico, musei e natura.

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Il cibo sarà il punto di partenza: un’occasione per incontrare i produttori, conoscere le specialità troinesi e ritrovare nelle preparazioni e nei prodotti il rapporto con il territorio da cui provengono. Accanto all’offerta gastronomica, saranno inoltre previsti tour guidati del centro storico, visite al Sistema Museale Troinese ed escursioni guidate in natura.

La proposta è rivolta anche a chi cerca una meta per una giornata fuori porta o un fine settimana d’autunno in Sicilia. Gli assaggi potranno accompagnarsi alla visita della città, alla scoperta del suo patrimonio artistico e culturale e alle passeggiate nel paesaggio circostante.

Un invito sia a chi arriva a Troina per la prima volta, sia a chi desidera tornarci per conoscerne altri aspetti. “Vieni per il gusto. Vivi Troina con tutti i sensi” è il messaggio che accompagna questa terza edizione. Il nome della kermesse richiama infatti un modo di conoscere il luogo attraverso esperienze diverse: i sapori e i profumi della cucina, le storie delle persone, l’osservazione delle opere nei musei e il contatto con la natura.

“Con questo appuntamento – afferma l’assessore agli eventi Salvuccio Siciliano – l’amministrazione comunale intende valorizzare le produzioni e le attività locali, affiancando alla proposta gastronomica occasioni per visitare Troina durante la stagione autunnale ed attrarre persone provenienti da fuori”.

Il programma completo è in fase di preparazione. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito e tutti i dettagli relativi a singoli appuntamenti, orari e modalità di partecipazione saranno comunicati tramite i prossimi aggiornamenti sui canali social ufficiali dell’evento Enjoy Troina (Facebook) e @troinabuonasensievent (Instagram).