Ennese, nuove rotture alla rete idrica: ecco dove e quando mancherà l’acqua

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Nuovi problemi alla rete idrica nell’Ennese. Durante le operazioni di riavvio del sistema Ancipa-Blufi, nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, si sono verificate due rotture sugli adduttori principali, con conseguenti interruzioni e disservizi nell’erogazione dell’acqua in diversi comuni della provincia. A comunicarlo è AcquaEnna, con Siciliacque che ha segnalato un primo guasto in contrada Santa Caterina, nel territorio di Enna, lungo l’adduttore dell’acquedotto Ancipa basso, e un secondo in contrada Capodarso, nel territorio di Pietraperzia, lungo quello dell’acquedotto Blufi.

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A causa delle rotture, il riavvio e il riempimento dell’adduttrice Blufi sono stati interrotti dalle ore 9 di oggi, 15 novembre, mentre dalle ore 6 di lunedì 16 novembre sarà interrotto anche l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso, per consentire gli interventi di riparazione in contrada Santa Caterina.

Le conseguenze interesseranno diversi centri della provincia, con tempi di ripristino differenti.

A Enna Alta, comprese le vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo e Raffaello Sanzio e le contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 6 di lunedì 16 novembre alle ore 20 di martedì 17 novembre.

Nello stesso intervallo, dalle ore 6 del 16 novembre alle ore 20 del 17 novembre, sono previsti disservizi nell’erogazione idrica anche a Calascibetta.

Tempi più lunghi per Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe, dove si prevedono disservizi dalle ore 6 del 16 novembre fino alle ore 7 di giovedì 19 novembre.

Nello stesso periodo, dalle ore 6 del 16 novembre alle ore 7 del 19 novembre, sarà sospesa l’erogazione idrica nell’intera area industriale di Dittaino.

A Barrafranca proseguirà invece il fermo dell’erogazione per le utenze servite dal serbatoio Amandes, con ripresa prevista alle ore 7 del 19 novembre.

Situazione analoga a Pietraperzia, dove la sospensione dell’erogazione idrica è prevista dalle ore 8 di lunedì 16 novembre fino alle ore 7 di giovedì 19 novembre.

Le tempistiche comunicate restano comunque subordinate all’esito degli interventi di riparazione. Non si escludono infatti ulteriori ritardi legati a eventuali imprevisti o ai valori di torbidità dell’acqua, che saranno oggetto di successive comunicazioni.