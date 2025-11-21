EnNatale in Pro Loco: un dicembre ricco di eventi

PUBBLICITÀ

La Pro Loco Proserpina Enna si prepara anche quest’anno ad animare le festività natalizie con un ricco calendario di iniziative raccolte sotto il contenitore “EnNatale in Pro Loco”, un programma che spazia da attività culturali a momenti ludici per bambini, dalle degustazioni ai concerti, con l’obiettivo di coinvolgere soci e cittadini in un clima di condivisione e festa.

Il via alle attività è fissato per il 12 dicembre, quando i soci si ritroveranno presso un noto ristorante ennese per la tradizionale serata degli auguri, un momento conviviale allietato dalla musica di Salvo Legname e dalla simpatia travolgente del “Mago Plip”, cabarettista noto al pubblico della trasmissione televisiva “Sicilia Cabaret”.

Il giorno seguente, venerdì 13 dicembre, il Circolo Pro Loco aprirà le porte per la degustazione della Cuccia, il piatto tipico della tradizione legato alla festa di Santa Lucia, che i volontari prepareranno e proporranno in diverse varianti per soddisfare ogni palato, mentre musiche natalizie accompagneranno il pomeriggio.

Domenica 14 dicembre l’atmosfera si fa più raccolta e spirituale con un evento speciale nella Chiesa di San Giuseppe, dove grazie alla collaborazione del Collegio dei rettori delle confraternite ennesi e di Padre Giacomo, un cantastorie racconterà la Natività attraverso racconti e canti della tradizione popolare, offrendo una chiave di lettura diversa e suggestiva della storia del Natale.

Per chi ama dare sfogo alla creatività, lunedì 15 dicembre il circolo ospiterà il laboratorio “Addobba la tua tavola per Natale”, un’occasione dedicata ai soci che desiderano imparare a trasformare la propria casa in un ambiente festoso e colorato sotto la guida dei volontari.

Il 19 dicembre sarà la volta della tombolata nei locali di Palazzo Grimaldi, un classico pomeriggio di gioco e compagnia con ricchi premi offerti da volontari e commercianti locali, dove lo spirito dell’amicizia e del Natale regnerà sovrano.

Il weekend prosegue con due giornate dedicate ai più piccoli: venerdì 20 e sabato 21 dicembre Babbo Natale attenderà i bambini con caramelle e merendine, mentre gli elfi li aiuteranno a scrivere le letterine dei desideri, e grazie alla collaborazione con Picafoto sarà possibile immortalare il momento con una foto ricordo da inserire in un calendario personalizzato.

Venerdì 27 dicembre la Pro Loco, insieme al collegio dei rettori delle confraternite e a Don Salvatore Rindone, propone un concerto Gospel nella chiesa di San Tommaso, dove il coro “Seeds of Faith” farà risuonare le voci tipiche della tradizione natalizia americana.

Il 28 dicembre i bambini saranno ancora protagonisti con lo spettacolo di marionette “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” di Agata Cammarata, un pomeriggio completo con merenda, giochi e trucca bimbi nel più autentico spirito delle feste.

Il calendario si chiude sabato 4 gennaio con l’ultima tombola al circolo, accompagnata da musica dal vivo e dalla degustazione di buccellati, il dolce simbolo della tradizione siciliana, per salutare insieme le festività. Inoltre durante tutto il periodo natalizio le “Babbonataline” gireranno per la città distribuendo caramelle e allegria a grandi e piccini.

Tutte le attività sono gratuite e aperte alla cittadinanza, ma per gli eventi che si svolgeranno all’interno del Circolo Pro Loco è necessaria la prenotazione.

Fabio Marino