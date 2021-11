A seguito di quanto accaduto in Via Ottavio Catalano, con la conseguenziale chiusura totale al transito veicolare della medesima via, nelle more dell’esecuzione degli interventi di riparazione, la Polizia Locale di Enna ha disposto che i veicoli provenienti dalla Via Fontana Grande dovranno obbligatoriamente girare in direzione della Via S. Leone, mentre la Via Canalicchio e parte della Via Ottavio Catalano resteranno a senso unico a scendere proveniendo dalla Via Pergusa.