Enna, Zappia: “Radioterapia senza impatto sui posti letto, prevista nella nuova rete regionale”

PUBBLICITÀ

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, in merito alle recenti notizie apparse sulla stampa relative al servizio di radioterapia nella proposta di rete ospedaliera del territorio ennese, ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni utili a evitare fraintendimenti o eventuali fughe in avanti.

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è da sempre particolarmente attenta alla cura e all’assistenza dei pazienti oncologici, garantendo servizi di altissima qualità che rappresentano un’eccellenza nel panorama sanitario regionale. Il nostro reparto di oncologia si distingue per l’elevato profilo clinico ed umano, è stato clinicizzato attraverso una preziosa collaborazione con l’università Kore. Può vantare la presenza di un medico genetista e di un gruppo di lavoro caratterizzato non solo da competenze tecniche di rilievo, ma anche da una profonda umanità nell’approccio ai pazienti e alle loro famiglie. A ciò si aggiunge l’eccellenza della nostra chirurgia generale, che dedica particolare attenzione alla chirurgia oncologica e che riesce ad attrarre pazienti provenienti da tutta la Sicilia, avvalendosi di un’equipe chirurgica di primissimo livello che utilizza anche le più avanzate tecnologie robotiche. Completano il quadro i servizi di fisica medica e radiologia, che rappresentano ulteriori punti di forza della nostra offerta sanitaria.

PUBBLICITÀ

In relazione alla questione specifica del servizio di radioterapia, è necessario precisare con chiarezza che l’attivazione di tale servizio nella rete ospedaliera ennese non comporta alcun impatto sulla dotazione dei posti letto né sugli altri servizi già operativi. Il servizio di radioterapia è già stato formalmente inserito nella nuova rete ospedaliera disegnata dall’Assessorato Regionale della Salute e pertanto la sua realizzazione è stata ufficialmente riconosciuta. Ciò che occorre è semplicemente attendere che la nuova proposta di rete ospedaliera diventi pienamente operativa, momento a partire dal quale il servizio potrà essere concretamente attivato secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla programmazione regionale.

L’ASP di Enna continua quindi a lavorare con impegno e determinazione per garantire ai cittadini del territorio una sanità di qualità, confermando la propria vicinanza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie attraverso servizi sempre più evoluti e rispondenti ai bisogni di cura.