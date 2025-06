Enna: Yoga Day Festival, il 21 giugno anche uno spazio dedicato ai più piccoli

PUBBLICITÀ

Tutto pronto per la III edizione dello Yoga Day Festival, che si terrà a Pergusa, villa Pastorelli, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, in contemporanea ai festeggiamenti dell’International Yoga Day in tutto il mondo, il 21 giugno prossimo, nella Giornata Internazionale dello Yoga, festa nata per far conoscere e celebrare i benefici esteriori ed interiori di questa pratica millenaria.

Il festival delle discipline olistiche rappresenta una straordinaria occasione di incontro e di connessione sia tra praticanti esperti che curiosi, giovani e famiglie.

5 aree pratiche/laboratori, tutte attive nello stesso momento con attività di gruppo e trattamenti individuali, maestri di caratura internazionale, ospiti di rilievo nel mondo dello yoga, lezioni magistrali di diversi stili di yoga, feldenkrais, tai chi, bioenergetica e acroyoga; workshop sensoriali, espressivi e con metodologia naturetherapy®; mindfulness, training immaginativi, consulenze dedicate al benessere abitativo, alla psicologia del colore, all’evoluzione interiore dell’individuo; conferenze per il benessere, la crescita personale e imprenditoriale; e ancora, massaggi fisici, energetici, emozionali, trattamenti shiatsu, trattamenti naturopatici, riflessologia plantare e molto altro, secondo una visione artistica ed olistica pensata per accogliere tutti.

E in quest’ottica quest’anno ci sarà un’area destinata ai più piccoli. I bambini fino ai 12 anni entrano gratuitamente. I più piccoli, dagli 1ai 5 anni, in presenza dei genitori, saranno coinvolti in attività condotte dallo staff di Baby Fan di Belinda Di Marco, Gisella Crispo e Antonella Dongarrà, mentre per i più grandi, in collaborazione con all’Associazione Magma di Enna sotto la guida dello scenografo Paolo Previti, ci sarà il Vintage Park con giochi di una volta costruiti a dimensione naturale. Sarà possibile così fare il tiro con i cerchi da incastrare sulle corna di un grande toro, giocare a bowling su una fantasiosa pista, creata da Previti per l’occasione, piuttosto che fare un tiro ai barattoli. Inoltre durante la giornata i bambini potranno lavorare l’argilla. Tutto questo mentre i genitori comodamente fanno un massaggio, ascoltano una conferenza, si fanno fare una consulenza, bevono, mangiano.

Perché la III edizione dello Yoga Day Festival è una festa per tutti e, dunque, anche per le famiglie, per quanti sono addentro al mondo dello yoga ma anche per simpatizzanti, per chi già pratica e per chi vuole scoprire per la prima volta queste esperienze.

Info e prenotazioni sul sito info@yogadayfestival.it.