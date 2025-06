Enna: Yoga Day Festival con Ecstatic Party

PUBBLICITÀ

Un festival nel festival, a margine della III edizione dello Yoga Day Festival, che si terrà sabato a Pergusa, presso villa Pastorelli, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, in contemporanea ai festeggiamenti dell’International Yoga Day in tutto il mondo nella Giornata Internazionale dello Yoga, festa nata per far conoscere e celebrare i benefici esteriori ed interiori di questa pratica millenaria.

Il festival delle discipline olistiche si conferma, dunque, una festa per tutti grandi e piccini, giovani e famiglie. Alle 18,30 i cancelli di villa Pastorelli saranno aperti agli appassionati di buona musica, buon cibo ed alte energie per l’Ecstatic Party. Fino alle ore 22:00 si terrà un djset con Madame Valerie, un concerto del gruppo Bhaktj con musiche devozionali e mantra, si potrà bere qualcosa nel bar a cura di Laura Lilla e degustare i piatti dello chef Alessio Faro. Tutto questo per celebrare il tramonto più spettacolare dell’anno in un posto fantastico con persone piene di vita.

La III edizione dello Yoga Day Festival prevede 5 aree per le pratiche e i laboratori, con attività di gruppo e trattamenti individuali, maestri di caratura internazionale, ospiti di rilievo nel mondo dello yoga, lezioni magistrali di diversi stili di yoga, consulenze dedicate al benessere abitativo, alla psicologia del colore, all’evoluzione interiore dell’individuo; conferenze per il benessere, massaggi fisici, energetici, emozionali, trattamenti shiatsu, trattamenti naturopatici, riflessologia plantare e molto altro, e quest’anno anche un momento ricreativo con la musica.

Anche i più piccoli avranno i loro momenti, i bambini fino ai 12 anni entrano gratuitamente. I più piccoli, dagli 1 ai 5 anni, in presenza dei genitori, saranno coinvolti in attività condotte dallo staff di Baby Fan di Belinda Di Marco, Gisella Crispo e Antonella Dongarrà, mentre per i più grandi, in collaborazione con all’Associazione Magma di Enna sotto la guida dello scenografo Paolo Previti, ci sarà il Vintage Park con giochi di una volta costruiti a dimensione naturale. Sarà possibile così fare il tiro con i cerchi da incastrare sulle corna di un grande toro, giocare a bowling su una fantasiosa pista, creata da Previti per l’occasione, piuttosto che fare un tiro ai barattoli. Inoltre durante la giornata i bambini potranno lavorare l’argilla.

Info e prenotazioni sul sito info@yogadayfestival.it