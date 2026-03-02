Enna: Yaryna Grusha incontra gli studenti del Lincoln. Al De Amicis un incontro su Nino Savarese

PUBBLICITÀ

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Biblioinsieme e le scuole del territorio, con due iniziative dedicate alla promozione della lettura e al dialogo con autori e testi, rivolte agli studenti di Enna. Biblioinsieme, si ricorda, è il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il primo appuntamento è in programma martedì 3 marzo, alle ore 9.00, presso l’I.C. “De Amicis” con l’incontro “Nino Savarese e la città di Enna”. Federico Emma e Maria Carmela Pitta incontreranno gli alunni della classe V C dell’I.C. “De Amicis”, guidati dall’insegnante Isabella Giaimo, in un momento di approfondimento dedicato allo scrittore e al legame tra la sua opera e la città.

Seguirà, nei giorni successivi, il doppio appuntamento che vedrà protagonista l’IIS “Abramo Lincoln” di Enna: l’istituto si prepara ad ospitare un incontro con la scrittrice e studiosa ucraina Yaryna Grusha nell’ambito del progetto “Adotta uno scrittore”, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con l’iniziativa Galeotto fu il libro, progetto sostenuto dalla sede centrale della Società Dante Alighieri, e Biblioinsieme.

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca dell’Istituto e coinvolgeranno gli studenti che hanno letto e approfondito il libro “L’Album blu”, scelto come nucleo tematico del percorso.

Il calendario prevede due giornate di incontri: giovedì 5 marzo, ore 9.00 – 11.00 (sessione mattutina) e 15.30 – 17.30 (sessione pomeridiana); venerdì 6 marzo, ore 9.30 – 11.30 (sessione mattutina).

L’attività è finalizzata a promuovere negli studenti una lettura consapevole e critica, sviluppare competenze di analisi e interpretazione testuale, favorire il dialogo interculturale e potenziare le capacità argomentative ed espressive attraverso il confronto diretto con l’autrice. L’organizzazione e l’accoglienza saranno curate dalle docenti referenti dell’iniziativa, prof.sse Claudia Cacciato e Alda Luana Di Dio.

Nata a Yampil, nella regione di Vinnytsia (Ucraina) nel 1986, in una famiglia di insegnanti scolastici costretti a fuggire dalla regione di Kyiv a causa dell’esplosione della Centrale nucleare di Chornobyl, Yaryna Grusha dal 1995 ha cominciato a frequentare l’Italia con il progetto “Bambini di Chornobyl”. Nel 2008 si laurea in italianistica, discutendo una tesi sul discorso della memoria nei romanzi di Umberto Eco. Dopo l’università lavora nel settore culturale ucraino tra cinema, televisione e festival cinematografici e letterari. Dal 2015 vive a Milano e dal 2018 è titolare del corso di Lingua e Letteratura ucraina all’Università degli Studi di Milano. Collabora con Linkiesta, La Repubblica, Il Foglio ed European Pravda. Cura antologie e progetti editoriali dedicati alla letteratura ucraina contemporanea e classica; è membro dell’AISU e del direttivo di PEN Ukraine.

“Siamo onorati di accogliere un’ospite di tale rilievo e di offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con una scrittrice e studiosa come Yaryna Grusha. Adotta uno scrittore è un’esperienza formativa preziosa perché trasforma la lettura in dialogo e stimola il pensiero critico. La scuola ha il dovere di aprire finestre sul mondo: la letteratura e l’incontro con l’autore sono strumenti straordinari per farlo”, dichiara la dirigente scolastica dell’IIS Lincoln Maria Concetta Messina.

Per il presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e docente all’Università di Palermo, prof. Pietro Colletta, l’iniziativa “rappresenta, insieme con le altre rese possibili dai progetti Biblioinsieme e Galeotto fu il libro, un’occasione straordinaria per avvicinare i ragazzi alla lettura in modo attivo e consapevole, facendo loro sentire la biblioteca come un luogo di confronto, di dialogo e di crescita e la letteratura come qualcosa di vivo e concreto, capace non solo di raccontare storie ma anche di migliorare il mondo e le nostre vite”.