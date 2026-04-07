Enna, workshop gratuito sui libri tattili

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L’associazione La Fabbrica di Mivà, nell’ambito del progetto “Mivà di leggere 0-6” finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), organizza un workshop dedicato alla creazione di libri tattili rivolto ad adulti sul tema “Leggere con le mani”.

L’iniziativa si terrà sabato 11 aprile nella sede della Fabbrica di Mivà (via Duca d’Aosta 8, Enna alta), con attività previste dalle 10 alle 17, e sarà condotta da Adriana Marta Zocco, tiflologa dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Enna.

Il laboratorio è un appuntamento aperto a educatori, operatori culturali e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a pratiche inclusive e innovative nel mondo della lettura e rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità alla lettura. I libri tattili, infatti, sono strumenti fondamentali per favorire un’esperienza narrativa basata sul tatto, sulla percezione sensoriale e sulla creatività.

Durante il workshop, i partecipanti avranno la possibilità di apprendere tecniche e metodologie per progettare e realizzare libri tattili, sviluppando competenze utili sia in ambito educativo che sociale.

Adriana Marta Zocco, assistente tiflologa al Centro di consulenza Tiflodidattica di Catania, ha già collaborato a iniziative di promozione della lettura accessibile e inclusiva, coinvolta nel progetto Nonsololibri attivato nel 2022 ad Aidone, grazie a un finanziamento del Cepell. Nel suo lavoro si occupa di promuovere l’istruzione, l’autonomia e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità visiva, attraverso attività di supporto educativo, consulenza specialistica e percorsi personalizzati orientati all’inclusione e alla piena partecipazione sociale.

La partecipazione al workshop è gratuita, ma è richiesta la prenotazione previa e-mail a info@lafabbricadimiva.it.