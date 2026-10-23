Enna, workshop con Antonella Agnoli sul futuro delle biblioteche

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Lunedì 26 ottobre, dalle ore 9 alle 14, la sala conferenze della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Enna, in via Orfanotrofio 15, ospiterà il workshop “Avremo ancora bisogno di biblioteche?”, con Antonella Agnoli, esperta in progettazione culturale e biblioteche.

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L’iniziativa rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’incontro è curato dalle associazioni Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno e Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Enna, il Polo bibliotecario provinciale BIEN e l’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Enna, guidato da Marinella Adamo.

Il workshop è rivolto principalmente agli operatori delle biblioteche, ai bibliotecari, ai librai, ai responsabili dei servizi, agli amministratori e agli addetti del settore culturale. L’invito è stato esteso anche ad altre realtà del territorio legate alla consultazione e alla conservazione del patrimonio librario, con l’obiettivo di favorire un confronto sul ruolo delle biblioteche nella società contemporanea e sulle prospettive future dei servizi bibliotecari.

Antonella Agnoli si occupa da anni di progettazione e trasformazione degli spazi bibliotecari e ha collaborato alla realizzazione e al rinnovamento di numerose biblioteche italiane.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di Biblioinsieme volto a rafforzare la rete tra biblioteche, istituzioni, scuole e realtà culturali del territorio.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per attività formativa. Per informazioni è possibile contattare Marcella Gianfranceschi, referente del Polo bibliotecario BIEN, al numero 0935 5076321, oppure Serena Raffiotta al 3291561022.